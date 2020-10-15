KKTOK yarış takvimini güncelledi

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu organizasyon izinlerinin tekrar verilmesi üzerine yarış takvimini güncellerken, ilk yarış 31 Ekim’de gerçekleştirilecek

Necati KÜLAHLILAR

Tigin Kişmir başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) yönetimi, organizasyon izinlerinin tekrar verilmesi üzerine yarış takvimini güncelledi.

6 etkinliğinden 3’ünü gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu, kalan 3 yarışında tarihlerini açıkladı. Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası ve Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonasına puan verecek olan yarışların ilki 31 Ekim’de gerçekleştirecek.

İlk yarış Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası ve Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonasına puan verecek. 7 Kasım ve 28 Kasım tarihlerinde yapılacak olan ralliler ise sadece Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasına puan verecek.

