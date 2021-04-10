KKTOK sponsorları ve tarihi açıkladı

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) yönetim kurulu, sezonun ilk yarışı olan Hamitköy Ralli Sprint’insponsorlarını açıklarken, pandemi şartları nedeniyle de yarışın gününde değişikliğe gitti.

2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası 17 Nisan Cumartesi Günü pandemi koşullarına uygun olarak Karaoğlan Oto Servis Hamitköy Ralli Sprint olarak gerçekleşecek. Hamitköy’de gerçekleşecek yarış Ayer Argün Kupası’na da puan verecek.



