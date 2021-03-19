KKTOK şampiyona takvimini açıkladı

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu, 18 Nisan’da başlayacak 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası kesin takvimini açıkladı

Soydan SAKALLI

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası kesin takvimini açıkladı.2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası,18 Nisan’da başlayacak.

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu pandemi şartlarına bağlı olarak yarış tarihleri ve katsayıları değiştirebileceğini de açıkladı. Bu arada ismi daha sonra açıklanacak olan bir yarış, şampiyonaya puan verecek.

“2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Sezonu yakında başlıyor.2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Sezonuna hazır mısın?” sloganları ile duyurusu yapılan 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası takvimi şöyle:

2021 Ralli Sprint Takvimi

1.18 Nisan

2.29 Mayıs

3.28 Ağustos

2021 Tırmanma Takvimi

1.13 Haziran

2.5 Eylül

3.10 Ekim

4. TBA

2021 Ralli Sezonu Takvimi

1. Ralli 8-9 Mayıs 2021 (1 Katsayı)

2. Ralli 5-6 Haziran 2021 (1 Katsayı)

3. Ralli 10-11 Temmuz 2021 (1.2 Katsayı)

4. Ralli 14-15 Ağustos 2021 (1 Katsayı)

5. Ralli 18-19 EYLÜL 2021 (1.5 Katsayı)

6. Ralli 30-31 EKİM 2021 (1 Katsayı)

7. TBA ( 0.7 Katsayı )

