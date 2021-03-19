banner583
Özpaşa antrenmanlarını sürdürüyor
Özpaşa antrenmanlarını sürdürüyor
14 0
Cam kese böceğine karşı önlem alınmalı
Cam kese böceğine karşı önlem alınmalı
41 0
 
Bekiroğluları yönetimine oy birliğiyle onay
Bekiroğluları yönetimine oy birliğiyle onay
29 0
Yollarda bakım şart
Yollarda bakım şart
37 0
Kiralık araçlara dikkat
Kiralık araçlara dikkat
64 0
Rallinin marka ismi Macila
Rallinin marka ismi Macila
34 0
Beşiktaş 10 yıl sonra kupada finalde
Beşiktaş 10 yıl sonra kupada finalde
18 0
banner529
banner570

KKTOK şampiyona takvimini açıkladı

banner476

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu, 18 Nisan’da başlayacak 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası kesin takvimini açıkladı

KKTOK şampiyona takvimini açıkladı
banner630
Soydan SAKALLI
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası kesin takvimini açıkladı.2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası,18 Nisan’da başlayacak.
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu pandemi şartlarına bağlı olarak yarış tarihleri ve katsayıları değiştirebileceğini de açıkladı. Bu arada ismi daha sonra açıklanacak olan bir yarış, şampiyonaya puan verecek.
“2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Sezonu yakında başlıyor.2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Sezonuna hazır mısın?” sloganları ile duyurusu yapılan 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası takvimi şöyle: 
2021 Ralli Sprint Takvimi
1.18 Nisan
2.29 Mayıs
3.28 Ağustos 
2021 Tırmanma Takvimi
1.13 Haziran
2.5 Eylül
3.10 Ekim
4. TBA
2021 Ralli Sezonu Takvimi
1.       Ralli 8-9 Mayıs 2021 (1 Katsayı)
2.       Ralli 5-6 Haziran 2021 (1 Katsayı)
3.       Ralli 10-11 Temmuz 2021 (1.2 Katsayı)
4.       Ralli  14-15 Ağustos 2021 (1 Katsayı)
5.       Ralli 18-19 EYLÜL 2021  (1.5 Katsayı)
6.       Ralli 30-31 EKİM 2021 (1 Katsayı)
7.        TBA ( 0.7 Katsayı )
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.