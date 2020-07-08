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KKTOK ralliyi basına tanıttı

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​Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, 9 yarışlık 2020 KKRŞ ilk yarışını 11-12 Temmuz Tarihlerinde Lefkoşa- Alayköy bölgesinde Limasol Sigorta Rallisi olarak düzenleyecek.

KKTOK ralliyi basına tanıttı

Necati KÜLAHLILAR

Uray Sokak Bandabuliya'dan start olacak olan ralli bugün basına tanıtıldı. KKTOK başkanı Tigin Kişmir, Limasol Sigorta müdürü Birtan Asker, KKTOK asbaşkanı Mahmut Seziner ve yarışçı Fikri Macila yarışla ilgili düşüncelerini ve görüşlerini ortaya koydular. Rallide ekipler ilk gün saat 20.00 da Cemsa Çift Kalkış etabı, 2. Gün ise 10.00 dan itibaren sırası ile Kanlıköy, Yılmazköy ve Alayköy etaplarını geçecekler ve Limasol Bankası önünde son bulacak .Limasol Sigorta Rallisinde Yarışmacılar toplamda 61 km'lik özel etaplarda yarışacaklar.

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