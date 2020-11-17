KKTOK farkı

KKTOK organizasyonu olan Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının son etabı Dünyanın en önemli motorsport takımlarından olan Skoda Motorsport sayfası tarafından paylaşıldı

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) organizasyonu olan Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının son etabı Dünyanın en önemli motorsport takımlarından olan Skoda Motorsport sayfası tarafından paylaşıldı.

330.000 sayfa takipçisi olan Skoda Motorsport paylaşımında Northern Cyprus Rally ifadesini kullanırken, paylaşımına Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunu da etikledi. Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu böylelikle başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının son yarışında Skoda arabaları ile Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi birinci olmuşlar, foto muhabirleri Necati Külahlılar ve Gökhan Kuzu tarafından harika fotoğrafları çekilmişti.