banner480
banner69
Sayılar Çelik anısına atıldı
Sayılar Çelik anısına atıldı
8 0
Mağusa’da kortlarda birinciler belirlendi
Mağusa’da kortlarda birinciler belirlendi
21 0
 
133 0
CENGO Turnuvasında şampiyon Cengo’nun arkadaşları
CENGO Turnuvasında şampiyon Cengo’nun arkadaşları
30 0
Cumhuriyet Rallisi’nde zafer Bilgimer’in
Cumhuriyet Rallisi’nde zafer Bilgimer’in
25 0
Ferrari SF90 Stradale 1000 beygir gücünde
Ferrari SF90 Stradale 1000 beygir gücünde
26 0
A-101 konseptine iş çevreleri tepkili
A-101 konseptine iş çevreleri tepkili
31 0
banner529
banner570

KKTOK farkı

banner476

KKTOK organizasyonu olan Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının son etabı Dünyanın en önemli motorsport takımlarından olan Skoda Motorsport sayfası tarafından paylaşıldı

KKTOK farkı

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) organizasyonu olan Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının son etabı Dünyanın en önemli motorsport takımlarından olan Skoda Motorsport sayfası tarafından paylaşıldı.

330.000 sayfa takipçisi olan Skoda Motorsport paylaşımında Northern Cyprus Rally ifadesini kullanırken, paylaşımına Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunu da etikledi. Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu böylelikle başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının son yarışında Skoda arabaları ile Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi birinci olmuşlar, foto muhabirleri Necati Külahlılar ve Gökhan Kuzu tarafından harika fotoğrafları çekilmişti.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.