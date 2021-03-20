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KKTOK eğitimlere başladı

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Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu eğitim çalışmalarına hız verirken, Canben Özpaşa’nın sorumluluğunda gözetmen A hakemlerinin eğitimini gerçekleştirdi

KKTOK eğitimlere başladı
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Gökhan KUZU
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK), 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası takvimini açıkladıktan sonra eğitim çalışmalarına hız verdi.
18 Nisan’da ilk yarışı düzenlemeyi hedefleyen Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunda TiginKişmir başkanlığındaki yönetim kurulu, hakem eğitimlerine başladı. 
Atatürk Spor Kompleksindeki kurum binasında saat 14.00’te başlayıp saat 16.00’ya kadar2 saat süren hakem eğitim semineri, pandemi şartlarından dolayı kurum binasının önündeki açık alanda gerçekleştirildi.
Güzel havadan da faydalanarak yaklaşık 30 kişinin sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak katıldığı seminerde, gözetmen A hakemlerinin eğitimi yapıldı. Eğitimde KKTOK başkanı TiginKişmirde hazır bulundu.
KKTOK Sportif DirektörüCanbenÖzpaşa sorumluluğundaki ekibinverdiği eğitimde kadın hakemlerin fazla olması sevindirici oldu.
Sportif komite üyelerinden Sertuğ Özyiğit, Salih Yersel, Ergi Özbek,Hakan Damdelen, Seyhun Bıkmaz,İbrahim Yolcu Argun ve Ahmet Behlül’ün de eğitimverdiği seminerde konuşma yapan CanbenÖzpaşa, kendilerini güzel ve zorlu bir sezon beklediği için eğitimlerin önemli olduğunavurgu yaptı.
 
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