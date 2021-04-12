KKTOK – BAŞEL sponsorluk anlaşması imzalandı

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu başkanı Tigin Kişmir, Kuzey Kıbrıs Ralli, Sprint ve Tırmanma Şampiyonalarının ana sponsoru olan Basel Holding direktörü Burak Başel ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (

Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası, sezonun ilk yarışı olan 17 Nisan Cumartesi günkü Karaoğlan Oto Servis Hamitköy Ralli Sprint ile başlayacak.

Sponsorluk anlaşması imza töreninde KKTOK sportif direktörü Canben Özpaşa, KKTOK başkanı

Canben Özpaşa: Böylesine büyük firmayla çalışmak mutluluk

“2021 yılında KKTOK olarak gerçekleştireceğimiz Kuzey Kıbrıs Ralli, Sprint ve Tırmanma Şampiyonası ana sponsoru olan Basel Holding ile imzalayacağımız sponsorluk anlaşması için burada bulunmaktayız.

Basel Holding’e bu sponsorluğu için öncelikle teşekkür ederiz. Böylesine büyük bir firmayla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Tigin Kişmir: Sponsorumuza layık organizasyonlar yapacağız

“Bizim için gurur verici ve onore edici bir gün yaşıyoruz. Gerek ülkemizde gerekse de dünyada birçok başarıya imza atmış, söz sahibi olan çok büyük bir holdingle işbirliği yapmak mutluluk vericidir. Onların sponsorluğu altında tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirebilme imkanını bize sağlamaları mutluluğumuzu iki kat daha artırmış durumdadır.

Ben herkesin huzurunda bize bu imkanı sağlayan Basel Holding direktörü Burak Başel’e teşekkür ediyorum. İnşallah biz de sponsorumuza layık olacak şekilde organizasyonlar yapıp alnımızın akıyla bu işten çıkacağız. İki markanın işbirliği içerisinde otomobil sporlarını daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum.”

Burak Başel: KKTOK, Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya kapalı olmadığını gösteriyor

“Bu imkanı bize sağladığınız için biz teşekkür ederiz. Otomobil sporlarına 2018 yılında başladık. Daha bu sektörde çok yeniyiz.

2018 yılından beridir de KKTOK ile birçok konuda işbirliği yaptık. Bu işbirliklerinde gösterilen profesyonel çalışmalardan da çok etkilendik. KKTOK aslında bu ülkede, Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya kapalı olduğunu, dünyanın Kuzey Kıbrıs’a kapalı olmadığını yaptığı uluslararası organizasyonlarla bu ülkeye gösteren yegane kuruluşlardan birisidir.

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu ( KKTOK ) yönetim kurulu, 2021 sezonunda gerçekleştireceği Kuzey Kıbrıs Ralli, Sprint ve Tırmanma Şampiyonalarının ana sponsoru olacak olan Basel Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı.Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası, sezonun ilk yarışı olan 17 Nisan Cumartesi günkü Karaoğlan Oto Servis Hamitköy Ralli Sprint ile başlayacak.Sponsorluk anlaşması imza töreninde KKTOK sportif direktörü Canben Özpaşa, KKTOK başkanı Tigin Kişmir ve Basel Holding direktörü Burak Başel yer alarak açıklamalarda bulundular. Açıklamalar şöyle:“2021 yılında KKTOK olarak gerçekleştireceğimiz Kuzey Kıbrıs Ralli, Sprint ve Tırmanma Şampiyonası ana sponsoru olan Basel Holding ile imzalayacağımız sponsorluk anlaşması için burada bulunmaktayız.Basel Holding’e bu sponsorluğu için öncelikle teşekkür ederiz. Böylesine büyük bir firmayla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.”“Bizim için gurur verici ve onore edici bir gün yaşıyoruz. Gerek ülkemizde gerekse de dünyada birçok başarıya imza atmış, söz sahibi olan çok büyük bir holdingle işbirliği yapmak mutluluk vericidir. Onların sponsorluğu altında tüm faaliyetlerimizi gerçekleştirebilme imkanını bize sağlamaları mutluluğumuzu iki kat daha artırmış durumdadır.Ben herkesin huzurunda bize bu imkanı sağlayan Basel Holding direktörü Burak Başel’e teşekkür ediyorum. İnşallah biz de sponsorumuza layık olacak şekilde organizasyonlar yapıp alnımızın akıyla bu işten çıkacağız. İki markanın işbirliği içerisinde otomobil sporlarını daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum.”“Bu imkanı bize sağladığınız için biz teşekkür ederiz. Otomobil sporlarına 2018 yılında başladık. Daha bu sektörde çok yeniyiz.2018 yılından beridir de KKTOK ile birçok konuda işbirliği yaptık. Bu işbirliklerinde gösterilen profesyonel çalışmalardan da çok etkilendik. KKTOK aslında bu ülkede, Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya kapalı olduğunu, dünyanın Kuzey Kıbrıs’a kapalı olmadığını yaptığı uluslararası organizasyonlarla bu ülkeye gösteren yegane kuruluşlardan birisidir.