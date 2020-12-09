KKORD sezonu noktalıyor

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD), “4×4 aracını kap da gel, çamurla dans et.” sloganıyla Plümer Kros Yarışı ile 2020 sezonunu tamamlıyor

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD), 13 Aralık 2020 Pazar günüPlümerKoruluğu’nda, şenlik havasında düzenlenecek Baştaşlar Plümer Kros Yarışı ile 2020 sezonunu tamamlıyor.

Saat 11.00’de başlayacak olan organizasyonun kayıtları devam ederken, organizasyonun tüm 4x4 arazi tipi araçlara açık olduğu belirtildi.Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği, Doğacı Offroad Grubu ve Dağ-Çamur Offroad Grubu ile güçlerini birleştirerek 2020 sezonunu noktalamaya hazırlanırken, dernek başkanı Hulus Eren, “4×4 aracını kap da gel, çamurla dans et.” sloganıyla tüm offroad severleri PlümerKoruluğu’na davet etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kros formatında, 4×4 arazi tipi aracı olan herkese açık olacak olan organizasyonda kayıt ücretinin alınmayacağı, şenlik havasında bir organizasyonla 2020 yılını noktalamayı hedefledikleri duyuruldu.

Baştaşlar Construction’ınsponsorluğunda hayata geçirilecek olan organizasyona; KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, KKTC Başbakanlık Spor Dairesi, Gönyeli Belediyesi ve Güven Sigorta da destek verecek.

