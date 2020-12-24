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KKKSOK’ta yeni başkan Ilgar

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KKKSOK 15. olağan genel kurulunda yeni yönetim kurulu seçilirken,başkanlığa Çağan Ilgar getirildi

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KKKSOK’ta yeni başkan Ilgar
Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü (KKKSOK) 15. olağan genel kurulu dün akşam sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak gerçekleştirilirken başkanlığa Çağan Ilgar seçildi.
Çağan Ilgar’ın yönetiminde Semavi Aşık, Akın Demirağ, Argun Paralik, Vural Vurur, Mahmut Mustang ve İlker Yatman yer alıyor.
Çağan Ilgar seçildikten sonra şu açıklamayı yaptı:
“Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü15. olağan genel kurulunu gerçekleştirip, yeni yönetimimizi seçtik.
Yeni yönetimimiz bana başkanlık görevi verdi. Öncelikle yeni yönetimimizi göreve getiren üyelerimize ve bana başkanlık görevi veren yönetim kurulu üyesi abilerime ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.”
 
 
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