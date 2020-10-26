KITMOK’ta yarışlar 2021’e ertelendi

Öney ÇAĞAKAN

İbrahim Önderoğlubaşkanlığındaki Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) yönetim kurulu, sağlık koşullarını göz önünde bulunarak 2020 yılında yarış düzenlememe kararı aldı.

Pandemi dolayısıyla birçok kez yarışları ertelemek zorunda kalan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu yönetimi, son aldığı kararla yarış organizasyonlarını 2021 yılına erteledi.

KITMOK başkanı İbrahim Önderoğlu’nun verdiği bilgiye göre geçtiğimiz günlerde toplanan yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda yarışlar ertelendi.

İbrahim Önderoğlu, ülkemizde son günlerde sağlık koşullarına başka olumsuzluklarında eklenmesi dolayısıyla yarışların 2021yılına ertelendiğini,belirtti.

