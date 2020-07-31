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KITMOK yarışma takvimini açıkladı

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KITMOK başkanı İbrahim Önderoğlu yaptığı açıklamada, yarışmaların 13 Eylül’de Enduro yarışı ile başlayacağını söylerken, takvimin Kasım’da tamamlanacağını belirtti

KITMOK yarışma takvimini açıkladı
Öney ÇAĞAKAN
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) Covid-19 Sebebiyle uzun bir süredir yapılamayan yarışlarını yeniden yapacak.
Geçtiğimiz günlerde toplanan KITMOK yönetim kurulu bir dizi kararlar alıp yarışları 13 Eylül’de başlatma kararı aldı. KITMOK başkanı İbrahim Önderoğlu yaptığı açıklamada,yarışmaların 13 Eylül’de Enduro yarışı ile başlayacağını, 20 Eylül’de Racing yarışı,27 Eylül’de Drag yarışı,24 Ekim’de Süper Motoyarışının yapılacağını, 22 Kasım’da ise son yarış olan Cross yarışı ile takvimin tamamlanacağını söyledi.
İbrahim Önderoğlu Diğer motorspor kurumlar ile ortak yarışma yapmak için kurum başkanları ile görüşmeler yaptığını de sözlerine ekledi.
İbrahim Önderoğlu, Cross yarışı öncesinde bir ay öncesinden parkurda tamirat yapacaklarını ve sporcuların bir ay antrenman yapma şansı olacağını da vurguladı.
 
 
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