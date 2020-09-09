KITMOK yarışları erteledi

Öney ÇAĞAKAN

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), ülkemizde son zamanlarda artan Covid-19 vakaları ve yaşananiç bulaş nedeni ile yarışları erteleme kararı aldı.

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

“Ülkemizde son zamanlarda artan Covid-19 vakaları ve yaşanan iç bulaş nedeni ile hem siz sporcularmız hem de seyircilerimizi herhangi bir riske atmamak için planlanan yarış takvimimiz ülkemizin bulunduğu durumdan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir.

1 Ekim’den sonra ülkemizin içinde bulunduğu durum değerlendirilip yarış takvimimizi yeniden oluşturacağız. Sağlığınız bizim için önemlidir.”

