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KITMOK yarışları erteledi

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KITMOK yarışları erteledi
Öney ÇAĞAKAN
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), ülkemizde son zamanlarda artan Covid-19 vakaları ve yaşananiç bulaş nedeni ile yarışları erteleme kararı aldı.
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.
“Ülkemizde son zamanlarda artan Covid-19 vakaları ve yaşanan iç bulaş nedeni ile hem siz sporcularmız hem de seyircilerimizi herhangi bir riske atmamak için planlanan yarış takvimimiz ülkemizin bulunduğu durumdan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir.
1 Ekim’den sonra ülkemizin içinde bulunduğu durum değerlendirilip yarış takvimimizi yeniden oluşturacağız. Sağlığınız bizim için önemlidir.”
 
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