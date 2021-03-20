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KITMOK taslak takvimi açıkladı

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KITMOK taslak takvimi açıkladı
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Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumunda (KITMOK) İbrahim Önderoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, 2021 sezonu taslak takvimini açıkladı.
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumundan yapılan taslak yarış takvimi ile ilgili açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Pandemiden dolayı yaşamış olduğumuz zaman kısıtlaması sebebi ile hazırlamış olduğumuz taslak yarış takvimimizi sizlerle paylaşıyoruz.
Bakanlar Kurulunun ve Spor Dairesinin alacağı kararlar doğrultusunda net yarış takvimimizi ilerleyen zamanlarda sizlerle tekrardan paylaşacağız.”
 
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