banner480
banner69
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
6 0
16 0
 
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
13 0
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
10 0
ARUCAD, Anka’nın isim sponsoru oldu
ARUCAD, Anka’nın isim sponsoru oldu
23 0
Yunuslarda beşi bir arada
Yunuslarda beşi bir arada
102 0
Anaokullar, birinci ve ikinci sınıflar Pazartesi günü açılıyor
Anaokullar, birinci ve ikinci sınıflar Pazartesi günü açılıyor
26 0
banner460

KITMOK sporcuları pistleri ısıttı

banner476

KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
Öney ÇAĞAKAN
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumunun (KITMOK), yaşanan Pandemi süreci sonrasında yarışları başlatacak olması nedeni ile sporcular antrenmanlarına başladılar.
Sporculardan Serdar Nerkiz, Yakup Çavuşgil ve Çağlar Çakır da Cemsa Karting Pistinde antrenman yaparak yarışlara hazırlanıyorlar. Sezona iddialı bir şekilde hazırlanan sporcular motorlarına her türlü bakımıda yaparak yarışlara hazır olduklarını söylediler.
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumunun organizasyonlarının ilk yarış olan Enduro yarışı, 13 Eylül’de yapılacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.