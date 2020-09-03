KITMOK sporcuları pistleri ısıttı

Öney ÇAĞAKAN

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumunun (KITMOK), yaşanan Pandemi süreci sonrasında yarışları başlatacak olması nedeni ile sporcular antrenmanlarına başladılar.

Sporculardan Serdar Nerkiz, Yakup Çavuşgil ve Çağlar Çakır da Cemsa Karting Pistinde antrenman yaparak yarışlara hazırlanıyorlar. Sezona iddialı bir şekilde hazırlanan sporcular motorlarına her türlü bakımıda yaparak yarışlara hazır olduklarını söylediler.

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumunun organizasyonlarının ilk yarış olan Enduro yarışı, 13 Eylül’de yapılacak.

