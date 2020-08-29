KITMOK sporcuları bilgilendirecek

Öney ÇAĞAKAN

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) Covid-19 sebebiyle uzun bir süredir yarışorganizesi yapmadı.

KITMOK organizasyonları, 13 Eylül’de tekrardan başlayacak.KITMOK düzenlenecek olan yarışlar için 2 Eylül Çarşamba ve 3 Eylül Perşembe akşamı Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı Spor Kulübünde saat 19,30’da sporculara, yarışlarla ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacak. KITMOK yönetim kurulu 2 Eylül akşamı motocross ve endurobranşlarıyla ilgili bilgi verecek.3 Eylül Perşembe akşamı ise motodrag,süpermoto ve hillclimbbranşları ile ilgili sporculara bilgilendirmeyapılacak. İlk yarışın nerede yapılacağının da kısa süre içerisinde belirlenmesi bekleniyor.

