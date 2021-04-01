banner583
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
8 0
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
26 0
 
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
37 0
32 0
İlla ki birilerinin canının yanması mı gerek?
İlla ki birilerinin canının yanması mı gerek?
60 0
Hamilton, Schumacher'in rekorunu kırdı
Hamilton, Schumacher'in rekorunu kırdı
22 0
Cimnastikte kadın üstünlüğü
Cimnastikte kadın üstünlüğü
24 0
banner529
banner570

Kişmir’den devam kararı

banner476

KKTOK Olağan Genel Kurulunda aday olacak olanTiginKişmir, ekibi ile yola devam edecek. KKTOK’tan yapılan açıklamada tüm lisanslı sporcular ve üyeler genel kurula davet edildi

banner624
Kişmir’den devam kararı
banner630
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) Olağan Genel Kurulu 15 Nisan Perşembe günü saat 18:00’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) binasında gerçekleşecek.
Bugün gazetede resmi olarak yayınlanan genel kurul çağrısı ile önümüzdeki 2 sene için başkanlık ve yönetim kurulu seçimi de yapılacak. Olağan kurul öncesi TiginKişmir ve ekibi, küçük değişikler ile yola devam sinyalleri veriyor.
Gerçekleşecek genel kurul öncesinde TiginKişmir “Tüm lisanslı sporcularımızı ve üyelerimizi genel kurulda görmekten mutluluk duyarız” açıklamasında bulundu.
Genel Kurul sonrası,Sportif Direktör CanbenÖzpaşa ile yola devam etmeyi planlayan Yönetim Kurulu,Sportif Kurulu ile birlikte 2021 sezonu ile ilgili gelişmeler ve kurallardaki değişiklikler sporculara aktarılacak mevcut kurallar ve uygulanan yöntemlerle ilgili sporculardan görüş alacak.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.