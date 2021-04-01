Kişmir’den devam kararı

KKTOK Olağan Genel Kurulunda aday olacak olanTiginKişmir, ekibi ile yola devam edecek. KKTOK’tan yapılan açıklamada tüm lisanslı sporcular ve üyeler genel kurula davet edildi

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) Olağan Genel Kurulu 15 Nisan Perşembe günü saat 18:00’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) binasında gerçekleşecek.

Bugün gazetede resmi olarak yayınlanan genel kurul çağrısı ile önümüzdeki 2 sene için başkanlık ve yönetim kurulu seçimi de yapılacak. Olağan kurul öncesi TiginKişmir ve ekibi, küçük değişikler ile yola devam sinyalleri veriyor.

Gerçekleşecek genel kurul öncesinde TiginKişmir “Tüm lisanslı sporcularımızı ve üyelerimizi genel kurulda görmekten mutluluk duyarız” açıklamasında bulundu.

Genel Kurul sonrası,Sportif Direktör CanbenÖzpaşa ile yola devam etmeyi planlayan Yönetim Kurulu,Sportif Kurulu ile birlikte 2021 sezonu ile ilgili gelişmeler ve kurallardaki değişiklikler sporculara aktarılacak mevcut kurallar ve uygulanan yöntemlerle ilgili sporculardan görüş alacak.

