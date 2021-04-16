Kişmir: Maske takmak zorunlu

Tigin Kişmir,“Dünyada motor sporları durmadı. Ülkemizde de motor sporlarına ilgi oldukça fazladır. Yarışta tüm motor sporseverlerin daha sonraki yarışların da sağlıklı gerçekleşebilmesi için maske olmak üzere kurallara uyulmalıdır.” açıklamasını yaptı

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunda büyük bir oy farkı ile yeniden başkanlığa seçilen Tigin Kişmir, 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonasının 1. yarışı Karaoğlan Oto Servis Hamitköy Ralli Sprint öncesinde açıklamalarda bulundu.

Tigin Kişmir’in açıklamaları şöyle:

“İlk yarışımız pandemi koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilecek.Yarışımızı izlemeye gelen, tüm görevliler ve sporcuların maske takma zorunluluğu olacak. Yarışta,seyirci noktaları da oluşturulmadı.

Tüm dünyada motor sporları asla durmadı. Ülkemizdede motor sporlarınailgi oldukça fazladır. Açık havada gerçekleşecek yarışta tüm motor sporseverlerin daha sonraki yarışların da sağlıklı gerçekleşebilmesi için kurallara uymaları gerekmektedir.”



