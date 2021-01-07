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Kış Kupasına, korona darbesi

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Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu, artan korona virüs vakalarından dolayı büyük ilgi gören Kış Kupasını iptal ederken, “Sporcumuzun ve halkımızın sağlığını düşünerek organizasyonlarımızı ve faaliyetlerimizi 2 ay erteledik.” açıklamasını yaptı

Kış Kupasına, korona darbesi
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunda (KKTOK) TiginKişmir başkanlığındaki yönetim kurulu, aldığı kararla Kış Kupasını (Winter Cup) iptal etti.
Ülkemizde son günlerde artan korona virüs vakalarından dolayı büyük ilgi gören Kış Kupasını iptal eden Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumundan şu açıklama yapıldı:
“Geleneksel olarak düzenlediğimiz Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası kapsamında Kış Kupası Şampiyonasını artan Covid vakaları ve pandemi kısıtlamaları nedeni ile iptal ettiğimizi üzülerek bildiririz.
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu olarak,sporcumuzun ve halkımızın sağlığını düşünerek organizasyonlarımızı ve faaliyetlerimizi 2 ay ertelediğimizi ve Mart ayında sağlık koşulları elverişli olması durumunda faaliyetlerimize devam edeceğimizi tüm kamoyuna ve sporcularımıza bildiririz.”
 
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