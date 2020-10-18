Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah

Nasser Al-Attiyah, Volkswagen Polo R5 ile Kıbrıs’ta art arda ikinci, toplamda yedinci Kıbrıs Rallisi zaferini elde etti.Al-Attiyah, kariyerinin 16. Orta Doğu Ralli Şampiyonluğunada ulaştı.

Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) takviminden çıkarılarak Orta Doğu Ralli Şampiyonası (MERC) ile Kıbrıs Ralli Şampiyonası’na puan veren Uluslararası Kıbrıs Rallisi tamamlandı.

Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın önemli isimlerinden Nasser Al-Attiyah, Volkswagen Polo R5 ile Kıbrıs’ta art arda ikinci, toplamda yedinci Kıbrıs Rallisi zaferini elde etti.

MatthieuBaumel’unco pilotluğunu yaptığıAl-Attiyah, kariyerinin 16. Orta Doğu Ralli Şampiyonluğunada ulaştı.

Kıbrıs Rallisinde ilk 3 şöyle oluştu:

1. Nasser Al-Attiyah VW Polo 2:46:25.1

2. Panayiotis Yiangou Hyundai i20 +17:50.4

