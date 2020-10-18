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Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah

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Nasser Al-Attiyah, Volkswagen Polo R5 ile Kıbrıs’ta art arda ikinci, toplamda yedinci Kıbrıs Rallisi zaferini elde etti.Al-Attiyah, kariyerinin 16. Orta Doğu Ralli Şampiyonluğunada ulaştı.

Kıbrıs’ın değişmez birincisi Al-Attiyah
Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) takviminden çıkarılarak Orta Doğu Ralli Şampiyonası (MERC) ile Kıbrıs Ralli Şampiyonası’na puan veren Uluslararası Kıbrıs Rallisi tamamlandı.
Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın önemli isimlerinden Nasser Al-Attiyah, Volkswagen Polo R5 ile Kıbrıs’ta art arda ikinci, toplamda yedinci Kıbrıs Rallisi zaferini elde etti.
MatthieuBaumel’unco pilotluğunu yaptığıAl-Attiyah, kariyerinin 16. Orta Doğu Ralli Şampiyonluğunada ulaştı.
Kıbrıs Rallisinde ilk 3 şöyle oluştu:
1. Nasser Al-Attiyah VW Polo 2:46:25.1
2. Panayiotis Yiangou Hyundai i20 +17:50.4
 
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