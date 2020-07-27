Kartingte heyecan zirve yaptı

2020 Akdeniz ROK Cup KartingŞampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı yapıldı. Bu sezon ilk kez RC7 pist şeklinde yapılan yarışta, Mini kategoride Hasan Fikri Macila, Junior kategoride Mustafa Efeefe, Senior kategoride Tolga Güryel, Expert kategoride Güner Ballı zirvede aldılar

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği tarafından organize edilen 2020 Akdeniz ROK Cup Karting Şampiyonası, 26 Temmuz 2020 Pazar günü CemsaSporting Center’de yapılan sezonun üçüncü yarışı ile devam etti.11 yaş altı Mini ve Super Mini kategorilerinde toplam 14 yarışçının piste çıkması yarışın önemli notlarından biriydi. Toplamda 22 yarışçının mücadele ettiği sezonun üçüncü yarışı KKTC Başbakanlık Spor Dairesi ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun yanı sıra Aveon Sigorta, CemsaSporting Center, NHG Construction ve Güven Sigorta’nın da katkılarıyla hayata geçirildi.Havaların iyice ısınmasıyla bu sezon ilk kez öğleden sonra başlayan organizasyon resmi antrenmanlarla start aldı. Sıralama turları ve 1.ayak yarışlarının ardından final ayak yarışları yapılan organizasyonda kategori birincileri belirlendi.Süper Mini kategorisinde sezon başından beri start düzlüğünde gösteri sürüşü sergileyen 4, 5 ve 6 yaşlarındaki Karting Derneği Akademisi üyeleri bu yarışta 6 turluk küçük pistte gösteri sürüşü sergilediler ve izleyenlerden alkış aldılar. 7-11 yaş arası Miniklerin olduğu Mini kategoride ise bu sezon tamamında süren heyecan bu yarışta da devam etti. Bu kez kazanan Hasan Fikri Macila oldu. İkinci Niyazi Özçınar olurken üçüncü Halil Onalt oldu.Junior kategoride bu sezonun güçlü ismi Mustafa Efeefe birinciliği kaptırmadı. İkinci Mete Saygın olurken üçüncü Salih Zeki Hafız oldu. Rahatsızlığı nedeniyle yarışa devam edemeyen isim ise Necati Hasan Güney oldu. Senior kategoride 2 yarışta da birbirlerine çok yakın olan üçlü izleyenlere keyif verdi. Tolga Güryel iki yarışı da kazandı. Birbirlerine birçok atak yapan ikiliden Mert Uzun ikinci olurken, son yarışta zinciri atan Demir Emre üçüncü oldu. Expert kategorisinde yarışan Güner Ballı ise günü zirvede tamamladı.Yarışın tamamlanmasının ardından vitesli kategori sporcuları seyircilere gösteri sürüşü yaptı. Ödül töreni yine pistte yapıldı ve dereceye girenlere kupalarını eski sporculardan Deniz Fahri ve Kuzey Kıbrıs Karting Derneği Başkanı Tigin Güryel takdim etti.