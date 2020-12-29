Kartingçiler çalışıyor

Kartingde uzun süredir yarış düzenlenmemesine rağmen karting yarışçıları çalışmayı sürdürüyorlar.

Pandemi süreci ve artan yerel vakalar sonrasında kartingde yeni yarışların ne zaman düzenleneceği belirsizliğini korurken, formlarını korumak isteyen sporcular, bir araya gelerek antrenman yapıp, yarışıyorlar. Cemsa Pistinde gerçekleştirilen antrenmanlara özellikle küçükler kategorisindeki sporcular büyük ilgi gösteriyorlar.





