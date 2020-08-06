Kaplıca’dan, Kantara’ya tırmanacaklar

2020 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası Kaplıca’dan, Kantara’ya tırmanılacak yarış ile başlıyor. Yarış hem Tırmanma hem de Ralli Şampiyonasına puan verecek

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen 2020 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası Cumartesi günü başlıyor. Kaplıca’dan, Kantara’ya tırmanılacak yarış hem Tırmanma hemde Ralli Şampiyonasına puan verecek.

Yarışta 19 ekip start alacak. Saat 16.00'da start alacak olan ve Avenue Dereboyu ana sponsorluğunda gerçekleşecek Tırmanma Şampiyonası ilk yarışında Deniz Denner, Doğa Koyuncu, Kemal Topçuoğlu, Rauf Denktaş,Selen Bilgimer gibi iddalı isimler start alacaklar.

NEU Drift Team pilotları Enver Haskasap,Ahmet Öksüzoğluları,Bekir Özsusuzlu'nun yanında Kerim Beşok,Kemal Akeler ve Önem Biçentürk gibi drift pilotları da Kaplıca-Kantara yolunu dumana boğacaklar.

Avenue Dereboyu Tırmanma yarışında 3 kez geçilecek 3.8 km uzunluğundaki Kaplıca-Kantara parkurunun ardından Kaplıca Restaurant da finish görecek.

