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İlk yarışın saati belirlendi

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İlk yarışın saati belirlendi
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Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) yönetim kurulu, sezonun ilk yarışı olan Hamitköy Ralli Sprint’in saatini de açıkladı.
2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası ilk yarışı, 17 Nisan Cumartesi Günü pandemi koşullarına uygun olarak Karaoğlan Oto Servis Hamitköy Ralli Sprint olarak gerçekleşecek. Hamitköy’de gerçekleşecek yarışAyer Argün Kupasına da puan verecek. Rallinin başlama saati ise saat 13:00 olacak.
 
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