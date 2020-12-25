Ilgar yönetimi görev dağılımı yaptı

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünde Çağan Ilgar başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu görev dağılımı yaptı

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü (KKKSOK), geçtiğimiz akşam Lefkoşa’da bulunan Şefler Pastanesi’nde gerçekleştirilen 15. Olağan Genel Kurulu’nda Çağan Ilgar’ıbaşkanlığa getirmişti. Başkanlık görevini SimaviAşık’tan devralan Çağan Ilgar önümüzdeki 2 yıl boyunca kulübün başkanlık görevini yürütecek.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen genel kurulda önceki yönetimin faaliyet ve mali raporları oy birliği ile aklandı. Önümüzdeki iki yıl için kulübün kurullarında görev yapacak isimler oy birliği ile seçildi. Genel Kurul, üyelerin dilek ve temennileri ile tamamlandı. Genel Kurul sonrası yapılan toplantıda yönetim kurulu, denetleme kurulu ve onur kurulunda görev alan kişilerin listesi ve görevleri şu şekilde oluşturuldu:

Yönetim Kurulu:

Çağan Ilgar (Başkan)

Akın Demirağ (Asbaşkan)

Vural Vurur (Sekreter)

Mahmut Sokollu (Teknik Denetim)

İlker Yatman (Basın ve Halka İlişkiler)

Argun Paralik (Lojistik)

K. SimaviAşık (Sayman)

Uğur Kıroğlu (Yedek Üye)

Orhan Bayraktaroğlu (Yedek Üye)

Denetim Kurulu

Engin Muhyi (Başkan)

Cem Soydan (Üye)

Ertuğ Ertuğrul (Üye)

LudaSokollu (Yedek Üye)

Onur Kurulu

Fatma Mallıdağlı Demirel (Başkan)

Mehmet Altıntaş (Üye)

İbrahim Önderoğlu (Üye)

Ali Ülker (Yedek Üye)

