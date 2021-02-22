Ilgar: Klasik sevenlerin yanındayız

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübünün(KKKSOK) 15. dönem başkanı Çağan Ilgar, ATV Avrupa kanalında derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübününsesini yurt dışında duyuran başkan Çağan Ilgar, ATV Avrupa kanalında yayına katılması ile ilgili açıklamasında “Pandemi koşullarında da olsak sesimizi duyurmaya, klasikçilerin ve klasik sevenlerin yanında olmaya devama ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü bir tutkudur.”
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