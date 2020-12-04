İhtiyar delikanlılar etapların tozunu atıyorlar

Ralli sporuna 2 yıl önce başlayan Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ikilisi, her geçen yarış daha başarılı dereceler elde etmeye başladılar.Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun düzenlediği Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının son yarışı olan 1. Ayer Argün Anı Rallisinde başarılı bir yarış çıkaran Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ikilisi yeni arabaları Mitsubishi EVO9 ile genel klasman ikincisi olmayı başardılar.Sınıf 1'de de ikinci olan Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ikilisinin, ilerleyen yaşlarına rağmen elde ettikleri başlarılar ralli camiasından büyük takdir aldı.