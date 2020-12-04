banner480
banner572
Beşiktaş seriye bağladı
Beşiktaş seriye bağladı
9 0
Corona virüs aşısı için yeni engel
Corona virüs aşısı için yeni engel
176 0
 
Et fiyatına gavcar mantarı
Et fiyatına gavcar mantarı
78 0
Sivasspor tur umudunu son haftaya taşıdı
Sivasspor tur umudunu son haftaya taşıdı
25 0
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti
15 0
Haşim Girgin anısına oynadılar
Haşim Girgin anısına oynadılar
110 0
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
15 0
banner529
banner570

İhtiyar delikanlılar etapların tozunu atıyorlar

banner476

banner577
İhtiyar delikanlılar etapların tozunu atıyorlar
Necati KÜLAHLILAR
Ralli sporuna 2 yıl önce başlayan Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ikilisi, her geçen yarış daha başarılı dereceler elde etmeye başladılar.
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun düzenlediği Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının son yarışı olan 1. Ayer Argün Anı Rallisinde başarılı bir yarış çıkaran Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ikilisi yeni arabaları Mitsubishi EVO9 ile genel klasman ikincisi olmayı başardılar.

Sınıf 1'de de ikinci olan Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ikilisinin, ilerleyen yaşlarına rağmen elde ettikleri başlarılar ralli camiasından büyük takdir aldı.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.