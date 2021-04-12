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İbo Kara, BMW ile etaplara dönüyor

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Bir dönemin efsane yarış arabalarından BMW E 36 M3, İbo Kara'nın pilotluğunda, Hasan Yiğittürk’ün co – pilotluğunda yeniden etaplardaki yerini alacak

İbo Kara, BMW ile etaplara dönüyor
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Gökhan KUZU
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) yönetim kurulu, 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonasına yönelik hazırlıklarını sürdürürken, ralliciler de test sürüşlerine devam ediyorlar.
Sezonun ilk yarışı olan Karaoğlan Oto Servis Hamitköy Ralli Sprint’in 17 Nisan Cumartesi Günü pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleşecek. Ayer Argün Kupasına da puan verecek olan Hamitköy’deki yarış öncesinde yarışçılar test sürüşleri gerçekleştirdiler.
İbo Kara da BMW E 36 M3 ralli aracıyla etaplara dönecek. İbo Kara yarışlara hazırladığı BMW E 36 M3 ralli aracıyla etaplara geri dönmeye hazırlanıyor. İbo Kara'nın co pilotluğunu iseHasan Yiğittürk yapacak. İkili hafta sonunda test sürüşü yaparak araçlarını denediler.
 
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