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Hyundai kusursuz başladı

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Rauf Denktaş, Hyundai i20 R5 arabası ile ilk kez etaba çıkarken, Hamitköy Ralli Sprint için hazırlık yaparken, Hyundai’nin etaptaki kusursuz gidişi dikkat çekti

Hyundai kusursuz başladı
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Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) yönetim kurulu, 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonasına yönelik hazırlıklarını sürdürürken, ralliciler de test sürüşlerine devam ediyorlar.
Sezonun ilk yarışı olan Karaoğlan Oto Servis Hamitköy Ralli Sprint’in17 Nisan Cumartesi Günü pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleşecek. Ayer Argün Kupasına da puan verecek olan Hamitköy’deki yarış öncesinde yarışçılar test sürüşleri gerçekleştirdiler.
Test sürüşleri gerçekleştiren ralliciler arasında yeniden etaplara dönen Rauf Denktaş da yer aldı. Geçtiğimiz gün ülkeye gelen yeni arabası Hyundai i20 R5 arabası ile ilk kez etaba çıkan Rauf Denktaş ve co pilotu Mehmet Mişon, ilk testlerinde şov yaptı. Rauf Denktaş, hem arabasını denedi hem de Hamitköy Ralli Sprint için hazırlık yaptı. Hyundai’nin yüksek süratte etaptaki kusursuz gidişi dikkat çekerken, etabı toz dumana boğdu.
 
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