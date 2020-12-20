Hüdan anısına yarıştılar

KKTC Offroad Ralli-Raid Şampiyonası organizatörü olan Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF), her sezon geleneksel olarak 3 yarış üzerinden hayata geçirdiği şampiyonanın finalini, merhum üye Yusuf Hüdan anısına “Yusuf Hüdan Baja Cyprus Rally-Raid 2020” adıyla gerçekleştirildi.
Baja formatında yapılacak olan yarış, Lefkoşa çevresindegerçekleştirildi. Sezonun en kalabalık yarışı olan yarış The Coffee Hane önünde ödül töreni yapılarak son buldu.
Ralli, Raid ve Macera kategorilerinde yapılanyarışta ilk kez Macera Junior adıyla baba-oğul veya baba kız ekipleri de katıldı.
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