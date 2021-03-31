Haziran’da tırmanmaya başlayacaklar

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu tarafından organize edilen 2021 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Sezonunun takvimi açıklandı.
4 yarışın organize edileceği 2021 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Sezonu, Haziranayındabaşlayacak. 13 Haziran’da düzenlenecek olan ilk tırmanma yarışı sonrasında diğer 2 yarış Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirilecek. Son yarışın tarihi ise daha sonra açıklanacak.
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