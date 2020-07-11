Hasret sona erdi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun düzenlediği 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının ilk yarışı Limasol Sigorta Rallisi başladı

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nı bu hafta sonu 11-12 Temmuz tarihlerinde Limasol Sigorta ana sponsorluğunda Lefkoşa’da gerçekleşiyor.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası, bu yıl ikinci kez, Limasol Sigorta Rallisi olarak gerçekleşecek. Ralli, 11 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’de Lefkoşa Surlariçi’nde Uray Sokak’ta bulunan Papa Bar ve Canteen Sandwich Bar önünden start aldı.

Start seremonisinin ardından Nethouse Cemsa SSS etabında çift kalkış ile devam eden Limasol Sigorta Ralisi’nde 26 araç start aldı. Saat 19.15’de başlayan Nethouse Cemsa özel etabında drift şampiyonları Neu Drift TEAM’den Enver Haskasap, İbrahim Yücebaş, Akay Akbil, Ahmet Öksüzoğluları, Bekir Özsusuzlu, Tırmanma Kategorisi Şampiyonu Kemal Topçuoğlu, Slalom Şampiyonu Coşkun Gürel gibi iddialı isimler yarıştılar.

2 gün sürecek ve toplam 61 kilometrenin geçileceği Limasol Sigorta Rallisi’nde ilk gün 12 ekip yarıştı. İlk gün 1. AYAK 1. KISIM olarak geçilen rallide, eski Ralli Şampiyonlarından ve 2019 Sezonu ikincisi Fikri Macila –Doğa Koyuncu ikilisi birinci sırada tamamlarken; Sadık Bilgimer – Mustafa Kandır ikinci ve Selen Bilgimer – Sabahattin Dağlı ikilisi üçüncü tamamladılar.

12 Temmuz Pazar günü devam edecek Rallide ekipler sırasıyla Kanlıköy, Yılmazköy ve Alayköy etaplarını ikişer kez geçip Canteen Sandwich Bar ve Papa Bar önünde finish görecekler. Kanlıköy ve Yılmazköy özel etaplarının 7’şer kilometresi aynı olacak ve bu etaplar Alayköy’de bulunan Alpet Benzin istasyonun 1 kilometre karşısından Zıplama Noktasında takip edilebilecek. Alayköy Özel etabı ise Alayköy Sanayi bölgesinden izlenebilecek. Yarış yine Papa ve Canteen Bar önünde son bulacak.

Yarışın servis alanı ise Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yanında bulunan toprak park yeri olarak belirlendi.

Yarış programı şöyle:

12 Temmuz Pazar

Kanlıköy: 10.30

Kanlıköy 2: 11.20

Yılmazköy: 12.50

Yılmazköy: 12.40

Alayköy: 16.00

Alayköy 2: 16.45

Finish ve Ödül Töreni: 18.00