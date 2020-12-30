Haskasap’ın Skodası garaja girdi

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu ve Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün 2021 yılında organize edeceği ralli şampiyonalarında Skoda Fabia R5 arabalar boy gösterecekler.
Yeni sezonda 7 Skoda Fabia R5 arabanın etaplarda olması beklenirken, bu arabalardan birini de KKTC Drift Şampiyonluğu da bulunan Enver Haskasap kullanacak.
Ralli etaplarında boy gösterecek Enver Haskasap’ın kullanacağı Skoda Fabia R5 ülkeye gelirken, garajdaki yerini aldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.