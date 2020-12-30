Haskasap’ın Skodası garaja girdi

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu ve Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün 2021 yılında organize edeceği ralli şampiyonalarında Skoda Fabia R5 arabalar boy gösterecekler.

Yeni sezonda 7 Skoda Fabia R5 arabanın etaplarda olması beklenirken, bu arabalardan birini de KKTC Drift Şampiyonluğu da bulunan Enver Haskasap kullanacak.

Ralli etaplarında boy gösterecek Enver Haskasap’ın kullanacağı Skoda Fabia R5 ülkeye gelirken, garajdaki yerini aldı.

