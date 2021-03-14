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Haskasap start verdi

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Haskasap start verdi
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonasının eski şampiyonlarından Enver Haskasap, ralliye katılma kararı aldıktan sonra ülkeye getirttiği Skoda R 5 aracının test sürüşlerine başladı.
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun organize edeceği Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında yarışacak olan Enver Haskasap ralli yarışlarına başlamasına kısa bir süre kala Skoda R 5 aracı ile denenme sürüşlerine co– pilotu Halil Mullaeşliğinde başladı.
Enver Haskasap– Halil Mulla ikilisi, Skoda R 5 ile Yılmazköy bölgesindeki etaplarda yaptıkları sürüşlerden memnuniyet getirdiler.
 
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