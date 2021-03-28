Haskasap, Skoda’ya ısınıyor

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) 2021 sezonunu 18 Nisan’da başlatacağını açıklamasından sonra yarışçılar deneme sürüşlerine başladılar.

Özellikle yeni arabalarıyla etaplarda boy gösterecek olan pilotlar, geçtiğimiz hafta sonunu antrenmanla geçirdiler. Kanlıköy ile Yılmazköy arasındaki etaplarda antrenman yapan ralliciler arasında yer alan etapların yeni ismi Enver Haskasap, Skoda Fabia R5 arabasını test etmeye devam ediyor.

Halil Mulla’nın co – pilotluğunda, NEU Drift Team adına Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun organize ettiği Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında yarışacak Enver Haskasap, Skoda Fabia R5 ile şampiyonluğu kovalayacak.



