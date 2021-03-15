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Haskasap: Kısıtlamalar nedeniyle spordan uzak durulmamalı

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Haskasap: Kısıtlamalar nedeniyle spordan uzak durulmamalı
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonasının eski şampiyonlarından Enver Haskasap, ralliye katılma kararı aldıktan sonra ülkeye getirttiği Skoda R 5 aracı ile Halil Mulla’nınco - pilotluğunda, Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasına hazırlanıyor.
Pandemi koşulları nedeniyle sporda kısıtlamaların sürdüğü bu dönemle ilgili açıklamalarda bulunan Enver Haskasap, Neudrift takımının resmi facebook sayfasından yaptığı açıklamada, “Dünya koşullarının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle motor sporlarından uzak durulmamalıdır.” ifadelerini kullandı.
 
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