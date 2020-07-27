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Hamitköy’de zafer Macila’nın

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Hamitköy’de zafer Macila’nın
Gökhan KUZU
Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü ilk etkinliği, aynı zamanda da Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında sezonun ilk rallisi olan ÇDM Kaporta Boya Hamitköy Sprint Rallisi’ni gerçekleştirdi.
Hamitköy bölgesinde hazırlanan etapta gerçekleştirilen yarış sıcak havaya ragmen oldukça çekişmeli geçti. Arabaların tozu dumana kattıkları yarışta birinciliği Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi kazandı.
 
 
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