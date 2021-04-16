Hamitköy’de tozu dumana katacaklar

Karaoğlan Oto Servis Hamitköy Ralli Sprint bugün pandemi kurallarına uyun bir şekilde, 19 yarışçının katılımıyla 8 kilometrelik etapta gerçekleştirilecek. Yarış, 3 etabın arka arkaya geçilmesiyle servis alanında son bulacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunda (KKTOK) organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası 1. yarışı Karaoğlan Oto Servis Hamitköy Ralli Sprint bugün pandemi kurallarına uyun bir şekilde gerçekleştirilecek.Saat 13:00’te Hamitköyçevre yolu üzerinden gidilecek etaplarda başlayacak olan Hamitköy Ralli Sprint'e 19 ekip kayıt yaptırdı.Hamitköy baraj bölgesindeki 8 kilometrelik etapta19 yarışçı birincilik için çekişecek. Servis alanı da yine çevre yolu üzerine kurulacak. Hamitköy Ralli Sprint için hazırlanan etaplarda zıplama noktası da düzenlenirken,yarış, 3 etabın arka arkaya geçilmesiyle servis alanında son bulacak.2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası öncesi son test olarak görülen yarışa ilgi büyük oldu. Yarışa kayıt yaptıran 19 araç içerisinde 5 R5 araç yer alıyor. Büyük ilgi görmesi beklenen ilk yarışta ralli severler yüksek hızlara çıkan bu araçları görmek için merakla bekliyorlar.2019 Sprint Cup şampiyonu Edim Macila, 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli şampiyonu Fikri Macila, 2017-2018 Ralli Şampiyonu Rauf Denktaş, 2018 sezonu ikincisi Cahit Yetkili, Drift Şampiyonu Enver Haskasap , sınıf N şampiyonu Murat Aşık , 2020 genel klasman ikincisi Oktay Çocuk gibi iddialı pilotlar yarışta start alacaklar.Yarış Yakın Doğu Bankası,Çağkan Yapı İskele,Aveon Sigorta,Gopro,Polaris,Basel Energy,Genpower,Limasol Online,ÇağlaCarCare ve NHG katkıları ile gerçekleşecek.