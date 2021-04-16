Hamitköy Rallisi, ewrc-results.com sitesinde

Dünyadan ve Avrupa’dan tüm önemli yarış organizasyonlarını paylaşan ve takip eden ewrc-results.com sitesi, 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonasının 1. yarışı olan Karaoğlan Oto Servis Hamitköy Ralli Sprint’e sayfasında yer aldı.
ewrc-results.com sayfası içerisinde iletişim adına İtalyan, İngiliz, Fransız, İspanyol, Alman, Fin, Çek, Portekiz gibi ülke yazarlarının yazılarıbulunuyor. Hamitköy Ralli Sprint, otomobil dünyasında böyle büyük önem taşıyan sayfada yerini aldı.
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