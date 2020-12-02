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Hamilton'ın koltuğu George Russell'ın

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Hamilton'ın koltuğu George Russell'ın

Mercedes, korona virüs testi pozitif çıkan LewisHamilton'ın yerine Williams Racing'ten George Russell'ın yarışacağını duyurdu.
Mercedes'te korona virüs testi pozitif çıkan ve bir süre piste veda eden LewisHamilton'ın yerine, Williams Racing'ten George Russell yarışacak. Mercedes, konu hakkında resmi açıklamayı yaparken Russell ise, "Onun (Hamilton'ın) yerini kimse alamaz ama yokluğunda araca adım attığım andan itibaren takım için her şeyimi vereceğim" dedi.
 

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Etiketler; #Mercedes #Hamilton
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