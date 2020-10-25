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Hamilton, Formula 1 tarihine geçti

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Portekiz Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu

Hamilton, Formula 1 tarihine geçti
Sezonun 12. mücadelesi, Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 66 tur üzerinden yapıldı.
Lewis Hamilton, yarışı başladığı gibi ilk sırada tamamladı ve sezonun 8. birinciliğine ulaştı.
Kariyerinin 92. yarış birinciliğini elde eden 35 yaşındaki Hamilton, Michael Schumacher ile paylaştığı F1 tarihinin en fazla yarış kazanan pilotu unvanını tek başına ele geçirdi.
Takım arkadaşı Hamilton'dan 25.5 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Valtteri Bottas 2'nci, Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen ise liderin 34.5 saniye arkasında 3. oldu.
Sezonun 13. yarışı Emilia-Romagna Grand Prix'si, 1 Kasım'da yapılacak.
Portekiz Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 256 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 179
3. Max Verstappen (Hollanda): 162
4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 80
5. Charles Leclerc (Monaco): 75
Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 435
2. Red Bull: 226
3. Racing Point: 126
4. McLaren: 124
5. Renault: 120 
 
 
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