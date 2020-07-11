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Girne eski limanı klasiklerle renklendi

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Girne eski limanı klasiklerle renklendi
11 Temmuz 2020 Cumartesi 21:03

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Araba Kulübü, bugün, 17.00-20.00 saatleri arasında Girne Eski Limanı ' nda Klasik Araba Gösterisi düzenledi.

Birbirinden özel yaklaşık 70 civarında klasik otomobilin Girne Eski Limanı’nda sergilendiği etkinlikte klasik otomobil severler buluştu.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Araba Kulübü Başkanı Semavi Aşık etkinlik sırasında yaptığı kısa açıklamada pandemi sürecinden dolayı ilkbahar aylarında gerçekleştiremedikleri etkinlikleri bugün gerçekleştirerek klasikseverleri buluşturduklarını ifade etti.

70 civarında klasik otomobilin sergilendiği etkinliğe katılan tüm klasik severlere teşekkür eden  Aşık, bu gibi etkinliklere devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Fotoğraflar: Ahmet İKİDERELİ

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