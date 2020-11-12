Formula 1 Türkiye GP'sinde heyecan başlıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'sinde heyecan bugün başlayacak

Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, bugün saat 11.00'de düzenlenecek. Saat 15.00'te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak.

Organizasyonda 14 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de pilotlar üçüncü antrenman turları için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirilecek.

Dokuz yıl aradan sonra Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek.

FORMULA 1 TÜRKİYE GP'SİNDE "POLE" POZİSYONU YARIŞIN ANAHTARI

Kimi Raikkonen 2005'te, Felipe Massa 2006, 2007 ve 2008'de, SebastianVettel 2011'de pole pozisyonundan başladıkları yarışta galip gelmeyi başardı.

Sıralama turlarının 2009'daki galibi SebastianVettel ile 2010'da sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan Mark Webber, yarışta bu avantajlarını kullanamadı.

2009 VE 2010'DA İKİNCİLER ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

İstanbul Park Pisti'nde 2009 ve 2010 yıllarında sıralama turlarını ikinci sırada tamamlayan pilotlar, yarışta ilk sırayı aldı.

JensonButton, ikincilikten başladığı 2009 Türkiye Grand Prix'sinde pole pozisyonu sahibi SebastianVettel'i geçmeyi başardı. Button böylece İstanbul'da pole pozisyonunda başlayan sürücünün kazanma geleneğini sonlandırdı.

2010'da sıralama turlarının galibi Mark Webber olurken yarışa ikinci sıradan başlayan Lewis Hamilton, 58 turun ardından damalı bayrağı rakiplerinin önünde gördü.

