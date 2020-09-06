Formula 1 İtalya GP'de kazanan Gasly

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 8'inci yarışı olan İtalya Grand Prix'te kazanan AlphaTauri'den Pierre Gasly oldu

AutodromoNazionaleMonza'da koşulan yarışa 10'uncu sırada başlayan Fransız pilot Gasly, olaylı geçen yarışın sonunda damalı bayrağa ulaşan ilk isim olmayı başardı ve kariyerinin ilk Formula 1 galibiyetini aldı.

McLaren'dan Carlos Sainz yarışı ikinci sırada tamamlarken, Racing Point pilotu LanceStroll ise 3'üncü sıradan podyuma girdi.

Olaylı yarış

Mercedes'ten LewisHamilton'ınpole pozisyonunda başladığı yarışta Haas pilotu KevinMagnussen'in 19'uncu turda yolda kalmasıyla güvenlik aracı yarışa dahil oldu. Güvenlik aracının pistten ayrılmasıyla birlikte çok iyi bir atak yapan Charles Leclerc, viraj sırasında aracın kontrolünü kaybedince bariyerlere girdi ve kırmızı bayrak kararıyla yarış durduruldu. Bu sırada pit hatası nedeniyle yarışın lideri Hamilton, 10 saniyelik dur-kalk cezası alınca, yarışın kaderi tamamıyla değişti.

Gasly'nin kariyer günü

Formula 1'in en şık takımı AlphaTauri'nin pilotu Gasly bu süreçte liderliğe yükselirken, rakibi İspanyol pilot Sainz kendisini çok zorlamasına rağmen birinciliği kimseye bırakmadı ve yarışı kazanmayı başardı. Fransız pilot bu zaferle birlikte kariyerinde ilk kez yarışı birinci sırada tamamladı.

Hamilton ve Mercedes liderliğini sürdürdü

İtalya GP'nin ardından Lewis Hamilton, 164 puanla şampiyonada liderliğini korurken, ikinci sıradaki ValtteriBottas ise 117 puana yükselerek MaxVerstappen'i geride bıraktı. Takımlar şampiyonasında da Mercedes puanını 281'e yükseltti ve ikinci sıradaki RedBull ile puan farkını 123'e çıkarttı.

Sezonun 9'uncu yarışı Toskana Grand Prix, önümüzdeki hafta sonu İtalya'nın Mugello pistinde koşulacak.



