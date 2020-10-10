Formula 1'de sıradaki durak Almanya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Almanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 11. yarışıyla sürecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 11. etabı, Almanya'nın 5 bin 148 metrelik Nürburgring Pisti'nde 60 tur üzerinden yapılacak.

Yarışın sıralama turları, bugün TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 11 Ekim Pazar günü TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek.

Şu ana kadar şampiyonayı lider götüren Mercedes'ten Lewis Hamilton 6, takım arkadaşı Valtteri Bottas 2, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Almanya'daki 11. etap öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 205 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 161

3. Max Verstappen (Hollanda): 128

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 65

5. Alexander Albon (Tayland): 64

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 366

2. Red Bull-Honda: 192

3. McLaren: 106

4. Racing Point: 104

5. Renault: 99



