Formula 1'de heyecan İtalya'da sürecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 9. yarışıyla devam edecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 9. etabı, bir önceki yarışta olduğu gibi İtalya'da düzenlenecek. Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti, 59 turdan oluşan müsabakaya ev sahipliği yapacak.

Yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 13 Eylül Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Şu ana kadar şampiyonayı lider götüren Mercedes'ten Lewis Hamilton 5, takım arkadaşı ValtteriBottas, RedBull sürücüsü MaxVerstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, birer kez podyumun zirvesine çıktı.

İtalya'daki 9. etap öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 164

2. ValtteriBottas (Finlandiya): 117

3. MaxVerstappen (Hollanda): 110

4. LanceStroll (Kanada): 57

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 57

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 281

2. RedBull: 158

3. McLaren: 98

4. Racing Point: 82

5. Renault: 71

