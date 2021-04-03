Etaplar yarışları bekliyor

Tigin Kişmir başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) yönetimi, 18 Nisan’da başlayacak Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası öncesinde etapları hazırladı.

Hamitköy’de düzenlenecek olan Hamitköy Ralli Sprint öncesinde etaplar greyder ile düzeltilip daralan yollar genişletilirken, yolların içerisine sarkan ağaçlar söküldü.

Ralliciler ise hazırlanan etaplarda antrenmanlara başlarlarken, dün gün boyu arabalarını test ettiler.

