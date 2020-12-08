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Etaplar Skoda dolacak

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Etaplar Skoda dolacak
Soydan SAKALLI
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun düzenlediği şampiyona ile Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün düzenlediği şampiyonada Fikri Macila’nın, Skoda Fabia R5 ile şampiyon olması, rallicilerin gözünü bu arabaya çevirdi.
2021 sezonu için şimdiden çalışmaya başlayan rallicilerin favori arabası ise Skoda Fabia R5 olacak. Yeniden etaplara dönmeye hazırlanan eski şampiyonların yanı sıra ilk kez etaplarda yarışacak ralliciler, yeni sezona Skoda Fabia R5 arabalar ile girecekler.
Mustafa Bulutoğluları, Deniz Fahri, Cahit Yetkili, Enver Haskasap, Cevdet Alptürk ve Barış Kalfaoğlu yeni sezonda Skoda Fabia R5 ile yarışacaklar.
 
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