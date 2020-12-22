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ERC Kıbrıs Rallisi, özel ödül aldı

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FIA, 2020 Peace and Sport ödülüne aday gösterdiği Lefkoşa’yı birleştiren ralli olarak bilinen ERC Kıbrıs Rallisi Lefkoşa özel seyirci etabını, -özel ödüle layık gördü

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ERC Kıbrıs Rallisi, özel ödül aldı
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) yetkilisi Canben Özpaşa, Lefkoşa’yı birleştiren ralli olarak bilinen ve Kıbrıs Otomobil Kurumu ile birlikte organize ettikleri ERC Kıbrıs Rallisi Lefkoşa özel seyirci etabının, FIA(Uluslararası Otomobil Kurumu) tarafından Dünya’da her yıl düzenlenen Barış ve Spor Ödülü’ne aday gösterilmesi ve özel ödül almasınedeniyle organizasyona katkı koyanlarla bir araya geldi.
Rallinin ortak etabı olan Taksim Sahası etabında buluşan ekip, 2020 Peace and Sport ödülüne aday gösterilmenin gururunu paylaşırken, Canben Özpaşa şu açıklamayı yaptı:
“Evet 2020 Peace and Sport ödülünü kazanamadık. Fakat bazı şeylerin imkansız olmadığını, çok çalışarak bir yerlerde sesimizi duyurabileceğimizi bir kere daha anladık. Anlattık da belki.
Belki bilmezsiniz ama o milyonlarınbeğenerek izlediği Formula1, WRC, Dakar Rallisi gibi yarışların federasyonu olan FIA,bu ufak adada barış içinde yaşamak isteyen Kıbrıslı Türkler’in ve Rumlar’ın yıllardır sınır tanımadan yaptığı Lefkoşa seyirci ERC özel etabını Dünya’da Peace And Sport özel ödülüne tek aday olarak layık görmüştür. Daha ne yapalım?”
 
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