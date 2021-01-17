Efsane Celica yollarımızda

Dünya Ralli Şampiyonalarının (WRC) şampiyon arabası artık ülkemiz yollarında boy gösteriyor.
1980’lerin sonu ve 1990larda efsane ralli pilotu Carlos Sainz ile özdeşleşen efsane araba Toyota Celica GT4, klasik araba olarak yollarımızda gezecek.
Mehmet Karadeniz’in sahibi olduğu Toyota Celica GT4, SL555 plaka numarasıyla Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Kurumu (KTKOD) etkinliklerin yer alacak.
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