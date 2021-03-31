Drift taslak takvimi açıklandı

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Drift NEU’nun birlikte organize ettikleri KKTC Drift Şampiyonası’nda 2021 Taslak Takvimi açıklandı. Bu sezon 3 hafta sonunda 5 yarış organize edilmesi planlanıyor



Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Drift NEU da 2021 sezonunda gerçekleştirmeyi planladığı 5 yarışlık taslak takvimini açıkladı. Geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle drift yarışları yapılamamıştı. Bu sezon 3 hafta sonuna yayılmış şekilde 5 yarış organize edilmesi planlıyor. Yapılacak olan uygulamaya göre bu sezon 1 hafta sonunda 2 yarış yapılarak hakemlerin de Avrupa’dan gelmesi sağlanacak. Buna göre sezonun ilk yarışı 17 Temmuz Cumartesi günü, ikinci yarış ise 18 Temmuz Pazar günü yapılacak. Bir sonraki yarış hafta sonu ise 11-12 Eylül hafta sonunda olacak. Böylece 2 hafta sonunda 4 yarış tamamlanmış olacak. Sezonun finali ise 23-24 Ekim tarihleri arasında yapılacak.



Covid-19 kısıtlamalarının esnetilmeye başlamasıyla kulüplerimiz 2021 taslak takvimlerini açıklamaya devam ediyor.Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Drift NEU da 2021 sezonunda gerçekleştirmeyi planladığı 5 yarışlık taslak takvimini açıkladı. Geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle drift yarışları yapılamamıştı. Bu sezon 3 hafta sonuna yayılmış şekilde 5 yarış organize edilmesi planlıyor. Yapılacak olan uygulamaya göre bu sezon 1 hafta sonunda 2 yarış yapılarak hakemlerin de Avrupa’dan gelmesi sağlanacak. Buna göre sezonun ilk yarışı 17 Temmuz Cumartesi günü, ikinci yarış ise 18 Temmuz Pazar günü yapılacak. Bir sonraki yarış hafta sonu ise 11-12 Eylül hafta sonunda olacak. Böylece 2 hafta sonunda 4 yarış tamamlanmış olacak. Sezonun finali ise 23-24 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler, Bakanlar Kurulu’nun alacağı açılım kararlarına bağlı olarak netleşecek ve tüm kulüp başkanlarının yapacağı toplantının ardından resmiyet kazanacak. Ayrıca pandeminin seyrine göre kulübün erteleme hakkı da saklı tutuluyor.